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В столице формируют стабфонд на межсезонный период - сколько тонн витаминного багажа уже заготовлено

Собранный урожай овощей и фруктов закладывают на зиму. В столице продолжается формирование стабфонда на межсезонный период. Наполовину завершена закладка картофеля - это почти полторы тысячи тонн.

Полностью выполнили план по заготовке яблок - более 800 тонн витаминного багажа. Склады с овощами заполнены пока на четверть: капусты заготовлено 220 тон, моркови и лука - почти 200.
Во всех хранилищах создан необходимый микроклимат для хранения осеннего урожая.

Овощехранилище полностью заполнят до середины ноября. В этом году объем стабфонда Минска увеличили почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Это поможет обеспечить беспрерывную торговлю сельхозпродукцией в межсезонный период.


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