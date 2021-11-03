В столице формируют стабфонд на межсезонный период - сколько тонн витаминного багажа уже заготовлено

Собранный урожай овощей и фруктов закладывают на зиму. В столице продолжается формирование стабфонда на межсезонный период. Наполовину завершена закладка картофеля - это почти полторы тысячи тонн.



Полностью выполнили план по заготовке яблок - более 800 тонн витаминного багажа. Склады с овощами заполнены пока на четверть: капусты заготовлено 220 тон, моркови и лука - почти 200.

Во всех хранилищах создан необходимый микроклимат для хранения осеннего урожая.