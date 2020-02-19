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В столице Грузии откроется молочный завод с белорусским капиталом

Детально экономическую повестку на ближайшие годы обсуждали сегодня на шестом заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии. Стороны видят перспективу в туризме, медицине, образовании и транспортной сфере.

Ставку сделают и на совместные предприятия. Так, в Тбилиси откроется завод с белорусским капиталом, который будет выпускать молочную продукцию на нашем сырье.

В Тбилиси пройдет белорусско-грузинский экономический форум

Кроме того, в Грузии в ближайшее время откроются еще два магазина с белорусской продукцией. Нарастить сотрудничество поможет и экономический форум по линии торгово-промышленных палат. Он пройдет в Тбилиси в конце марта.

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