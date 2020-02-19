В столице Грузии откроется молочный завод с белорусским капиталом

Детально экономическую повестку на ближайшие годы обсуждали сегодня на шестом заседании межправительственной белорусско-грузинской комиссии. Стороны видят перспективу в туризме, медицине, образовании и транспортной сфере.



Ставку сделают и на совместные предприятия. Так, в Тбилиси откроется завод с белорусским капиталом, который будет выпускать молочную продукцию на нашем сырье.



