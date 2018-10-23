В столице стартует форум пищевой промышленности "Продэкспо"

В Минске сегодня стартует главный форум пищевой промышленности. Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо" объединит лучших белорусских и зарубежных производителей. Марку эффективной бизнес-площадки форум держит уже более 20 лет и каждый раз расширяет горизонты сотрудничества. В этом году состав участников пополнился компаниями из Греции, Армении, Латвии, Молдовы и Узбекистана. В программе - семинары и конференции, а также конкурсы-дегустации, в том числе на звание лучших кондитеров.