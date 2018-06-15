Грозы и кратковременные дожди ожидают сегодня белорусов. Правда, по мнению экспертов, существенного пополнения запасов почвенной влаги они не принесут. В стране из-за жары погибли тысячи гектаров сельхозкультур. Только в Гомельской области около 58 тысяч. Повсеместно на полях наблюдается замедление темпов развития озимых. Для возмещения погибших культур сельхозорганизации активно засевают площади просом и кукурузой.