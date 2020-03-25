В Светлогорске увеличили выпуск материала для производства масок

Производства по всему миру корректируют перечни выпускаемой продукции в условиях карантина. Переориентировались и некоторые белорусские предприятия. Так, "Светлогорск-Химволокно" сократило выпуск нетканых материалов для мебельной промышленности в пользу производства - одноразовых масок и защитной одежды. Оценить организацию работы на предприятие прибыл Леонид Анфимов.





Леонид Анфимов посетил ОАО "СветлогорскХимволокно"

Цеха сейчас работают круглосуточно и загружены на 100%. За последнее время "Светлогорск-Химволокно" заключило более 20 новых контрактов. Продукция завода востребована и в Европе. Сырье отправляется в Россию, Германию, Польшу, Италию, Францию и Китай. Но сейчас предприятие в первую очередь обеспечивает внутренний рынок.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

"Мы даже можем за счет того, что внутренний рынок загрузим, повысить эффективность работы данного предприятия. Мы завозим сегодня на несколько десятков млн. долларов продукции по профилю деятельности только "СветлогорскХимволокна". Вот если бы даже эту всю продукцию по импорту заместить той продукцией, которую выпускает "Химволокно", то мы смогли бы на 20 процентных пунктов снизить объемы экспорта".

Николай Ганжа, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "СветлогорскХимволокно":

"В настоящий момент порядка 400 тонн - это наши поставки на медицинский рынок. Это главным образом экспорт. Что касается рынка Беларуси, то 60-70 тонн в марте были поставлены рекордные объемы - для рынка Беларуси это очень много".