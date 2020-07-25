Пополнение в сфере деревообрабатывающей промышленности Беларуси. В свободной экономической зоне "Брест" создадут предприятие по производству досок и бруса. Новую линию по выпуску мебели запускают и в Ивацевичах.



Кстати, модернизация дает преимущества и предприятиям Минской области. Так, в Молодечно сегодня делают акцент на производство в премиум-сегменте, где ценится дуб и ольха. Высокое качество позволяет выходить и на новые рынки сбыта. О нелегкой работе и ее элегантных результатах - Алексей Кондратенко.



