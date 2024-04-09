В Таиланде растет спрос на недвижимость. Узнали, почему

Спрос на недвижимость в Таиланде растет. В I квартале россияне заняли третье место по туристическому потоку в эту страну. На сегодня недвижимость в Таиланде одна из самых доступных. Она подходит для зимовок, отпуска и инвестиций. Так, доходность от аренды в стране одна из самых высоких - 8-10% в год. При этом в целом инвесторы из России сейчас переориентируются и на другие рынки - Юго-Восточную Азию, страны Ближнего Востока и Северной Африки. А вот Эмираты теряют популярность как место для покупки недвижимости.