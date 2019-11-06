В Телеханах к 7 Ноября после реконструкции открыли фабрику спортивного инвентаря

Модернизация была масштабной: всего за год запустили практически новое производство. Полностью отремонтировали здания и поставили новые современные линии. Сейчас предприятие выпускает 16 типов лыж. Но в будущем на оборудовании можно будет делать сноуборды и санки-ледянки. Технологию производства разработали вместе с Академией наук. Лыжи сделаны из белорусских и австрийских материалов. Появились и новые рабочие места. Телеханскую фабрику создали в 1944 году, и деревянные лыжи выпускали для всего Советского Союза. После распада страны рынки сбыта исчезли, и предприятие стало работать в минус. В последние полтора года завод не выпускал продукцию. После реконструкции фабрика планирует производить до 100 тысяч пар лыж в год.