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В Телеханах к 7 Ноября после реконструкции открыли фабрику спортивного инвентаря

Впервые в Беларуси будут выпускать пластиковые лыжи.

Лыжная фабрика открылась в Телеханах

Модернизация была масштабной: всего за год запустили практически новое производство. Полностью отремонтировали здания и поставили новые современные линии. Сейчас предприятие выпускает 16 типов лыж. Но в будущем на оборудовании можно будет делать сноуборды и санки-ледянки. Технологию производства разработали вместе с Академией наук. Лыжи сделаны из белорусских и австрийских материалов. Появились и новые рабочие места. Телеханскую фабрику создали в 1944 году, и деревянные лыжи выпускали для всего Советского Союза. После распада страны рынки сбыта исчезли, и предприятие стало работать в минус. В последние полтора года завод не выпускал продукцию. После реконструкции фабрика планирует производить до 100 тысяч пар лыж в год.

Первая экспортная партия лыж - в Россию и Прибалтику

Первые экспортные партии будут отправлять в Россию и Прибалтику. Идут переговоры даже со странами Африки. Ну а спортсмены-любители смогут купить в магазинах белорусские лыжи уже к новому году.

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