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В Толочине уже несколько лет подряд высаживают сорта белоруской селекции
Весна - напряженное время не только для хлеборобов. Кипит работа и в садах. Теперь самое время для обрезки деревьев и обновления плодовых насаждений. В Толочине, где располагается научно-практический центр по картофелеводству и плодоводству Национальной академии наук Беларуси, уже несколько лет подряд высаживают сорта белоруской селекции. Они адаптированы к здешним условиям, более морозоустойчивы, чем зарубежные. В последние годы садоводы увеличивают площади под ягодники - растет спрос на свежую товарную ягоду. Ольга Масловская о весенних хлопотах в саду (видео).
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