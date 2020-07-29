В Центральном регионе каравай весит почти 400 тыс. тонн

В полях продолжается активная заготовка хлеба. Почти приблизились к отметке в 2 млн тонн зерна. Средняя урожайность по стране 38 центнеров с гектара. В лидерах по темпам Гомельская и Брестская области. По урожайности - Гродненская - там с гектара собирают 50 центнеров. К массовой жатве приступают и в Витебской области.



В Центральном регионе каравай уже весит почти 400 тыс. тонн. По темпам жатвы лидирует Несвижский, Копыльский и Клецкий районы. Кстати, в последнем появился и первый в области экипаж-трехтысячник. Это Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы". В лидерах по урожайности также Несвижский район - там собирают по 65 центнеров с гектара. О ситуации в полях - подробнее Елена Витко (видео).





