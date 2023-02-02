В тульском мороженом - молоко из Беларуси, в тульских освежителях воздуха - белорусское сырье, в отечественных стройматериалах - тульский гипсовый камень

Мы сотрудничаем с компаниями с точки зрения оборудования, например, лифтового хозяйства, производства определенной номенклатуры и обмундирования для наших бойцов, которые сегодня служат в ВС РФ. Сотрудничаем и с точки зрения композиционных материалов. Есть предложения от коллег из Беларуси, которые сегодня с нашими производственными предприятиями рассматриваются. Пока идет переговорный процесс, детали не раскрою, но рассматриваются разные модели: поставка импортозамещающей продукции либо создание совместных предприятий на территории Тульской области с сырьем и определенными компетенциями коллег из Беларуси.

Григорий Лаврухин, зампредседателя правительства Тульской области России