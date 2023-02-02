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В тульском мороженом - молоко из Беларуси, в тульских освежителях воздуха - белорусское сырье, в отечественных стройматериалах - тульский гипсовый камень
Компании Беларуси и Тульской области давно выстраивают устойчивые кооперационные цепочки во внешней торговле, сейчас подключается малый и средний бизнес. Упростит выход на белорусский рынок и биржевая площадка: инструмент - в проработке. В основе лежат импортозамещающие проекты.
В составе тульского мороженого - молоко из Беларуси! В местных освежителях воздуха - белорусское сырье. В наших стройматериалах - тульский гипсовый камень. И таких десятки примеров. Да, совместных предприятий пока не имеем. А вот кооперационные цепочки выстроены крепко!
Мы сотрудничаем с компаниями с точки зрения оборудования, например, лифтового хозяйства, производства определенной номенклатуры и обмундирования для наших бойцов, которые сегодня служат в ВС РФ. Сотрудничаем и с точки зрения композиционных материалов. Есть предложения от коллег из Беларуси, которые сегодня с нашими производственными предприятиями рассматриваются. Пока идет переговорный процесс, детали не раскрою, но рассматриваются разные модели: поставка импортозамещающей продукции либо создание совместных предприятий на территории Тульской области с сырьем и определенными компетенциями коллег из Беларуси.
Безусловные лидеры - предприятия химической промышленности, металлургия, машиностроение. Давно в рекламе не нуждаются и белорусские продукты. В правительстве Тульской области с ассортиментом не просто знакомы. Есть даже свои фавориты.
Всегда нравилось качество мясных продуктов, именно колбасы, которые производятся в Республике Беларусь. Конечно же, нельзя не сказать о сгущенке белорусской, которую любит и стар и млад. В качестве отдельного примера хотелось бы сказать, что неделю назад был приобретен телевизор для моего рабочего кабинета от компании "Витязь".
В белорусско-тульских отношениях за привычным, казалось бы, фасадом, как тракторы, автобусы, лифты или продукты скрыто много возможностей. Узнайте о некоторых из них из специального репортажа "Беларусь - Тула: кооперация возможностей".
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