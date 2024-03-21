В Турции запретят продажу "улучшенного" бензина

В Турции с конца апреля 2024 годазапретят продажу на АЗС "маркетинговых" видов топлива. Речь идет об улучшенных сортах бензина, который продавался по завышенным ценам.

Заправки рекламируют такое топливо как более качественное и способствующее лучшей работе двигателя, а также экономичному расходу. После запрета на АЗС останутся только 92-й и 95-й бензин, дизельное топливо и газ.