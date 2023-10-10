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В Уфе откроют белорусско-российский завод по производству зерносушильных комплексов
Сегодня в Уфе торжественно откроют завод по производству зерносушильных комплексов "Амкодор-Агидель". В церемонии примет участие премьер-министр Беларуси. Наша делегация сегодня c рабочим визитом отправится в Башкортостан. Предприятие в Уфе построили за рекордные сроки - 10 месяцев. И уже сейчас обсуждается возведение нового производства.
В программе сегодняшнего визита и посещение завода, где собирают троллейбусы "Горожанин" из машинокомплектов МАЗа.
В среду, 11 октября, у Романа Головченко состоятся переговоры с главой Башкортостана Радием Хабировым, запланировано также посещение предприятий, торгового дома "Агросила", где представлены отечественные комбайны, и магазинов белорусских продуктов.
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