В Уфе откроют белорусско-российский завод по производству зерносушильных комплексов

Сегодня в Уфе торжественно откроют завод по производству зерносушильных комплексов "Амкодор-Агидель". В церемонии примет участие премьер-министр Беларуси. Наша делегация сегодня c рабочим визитом отправится в Башкортостан. Предприятие в Уфе построили за рекордные сроки - 10 месяцев. И уже сейчас обсуждается возведение нового производства.