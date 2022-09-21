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В Уфе открыли дилерский центр МАЗа и заложили капсулу на месте строительства завода "Амкодор"

Беларусь и Россия укрепляют сотрудничество. Курс на тесную кооперацию и активную торговлю. Новый пример - открытие в Уфе дилерского центра МАЗа. Оно состоялось сегодня, 21 сентября, при участии правительственной делегации Беларуси во главе с премьер-министром. Центр будет способствовать продажам грузовиков. В планах - закрепиться на рынке и переходить к сборке.

А на площадке индустриального парка Уфы сегодня заложили капсулу на месте строительства завода "Амкодор". Выпускать будут оборудование для послеуборочной обработки зерна. Завод построят в сжатые сроки. Уже через год приглашают на открытие.

Здесь высокая конкуренция. Рядом КАМАЗ, очень много других известных российских предприятий. Стоит задача в этой острой конкуренции с российскими производителями найти свое место и свою нишу. Я скажу, что у нас это получается. Все наши известные заводы - Гомсельмаш, Амкодор, МАЗ, МТЗ - показывают хорошие результаты, у них прекрасные перспективы - открытие новых сервисных центров. Наконец-то услышали коллеги, что без сервиса в этой конкурентной борьбе просто не выжить. Это определенная локализация производств.Россия сегодня готова покупать больше и белорусских автокомплектов. Новый контракт у нашей Белшины. Колес на полтора миллиарда российских рублей закупил Башкортостан.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Фото: БелТА

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