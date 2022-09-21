В Уфе открыли дилерский центр МАЗа и заложили капсулу на месте строительства завода "Амкодор"

Здесь высокая конкуренция. Рядом КАМАЗ, очень много других известных российских предприятий. Стоит задача в этой острой конкуренции с российскими производителями найти свое место и свою нишу. Я скажу, что у нас это получается. Все наши известные заводы - Гомсельмаш, Амкодор, МАЗ, МТЗ - показывают хорошие результаты, у них прекрасные перспективы - открытие новых сервисных центров. Наконец-то услышали коллеги, что без сервиса в этой конкурентной борьбе просто не выжить. Это определенная локализация производств. Россия сегодня готова покупать больше и белорусских автокомплектов. Новый контракт у нашей Белшины. Колес на полтора миллиарда российских рублей закупил Башкортостан.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России