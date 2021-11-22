Улахович: Белорусским предприятиям нужно осваивать новые технологии и продукцию

Чтобы выдерживать конкуренцию, предприятиям нужно осваивать новые технологии и продукцию. Это заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в рамках "Бизнес-дней в Гомеле". Он отметил - для нашей страны экспорт - важнейшее направление. Продукция "Сделано в Беларуси" сегодня попадает на рынки почти 180 государств. Что касается Гомельщины, объем внешних поставок по итогам 9 месяцев превысил 4 миллиарда долларов. Отметим, "Бизнес-дни в Гомеле" в этом году проходят в гибридном формате и объединяют представителей 29 стран.