В условиях глобального кризиса перепроизводства Беларусь становится экспортным победителем - подробности в "Простой экономике"

Хорошие показатели по внешней торговле обеспечили приток валюты в страну. Как следствие - стабильный курс белорусского рубля и нормализация инфляционных процессов.

В мае 2023 года статистика зафиксировала даже дефляцию. Продовольственные товары подешевели почти на 1 % по сравнению с апрелем этого года.Такие результаты в экономике нашей страны стали возможны благодаря тому, что Беларусь в сжатые сроки выстроила антикризисное управление экономикой.



По заявлению премьер-министра Романа Головченко на Евразийском конгрессе, под прямым юридическим действием западных санкций оказалась четверть белорусской экономики. Фактически мы утратили наши традиционные рынки стран соседей. Западные научные прогнозисты выписывали нам не менее чем 20-процентное падение ВВП. Мы адаптировались к новой реальности за 6 месяцев. С августа прошлого года идет восстановление экономики. Антикризисное управление экономикой позволило восстановить логистику, систему расчетов, бесперебойную работу предприятий, наладить импортозамещение и жесткий контроль ценообразования.

