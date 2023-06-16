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В условиях глобального кризиса перепроизводства Беларусь становится экспортным победителем - подробности в "Простой экономике"
За 4 месяца 2023 года внешнеторговый оборот Беларуси вырос до 114 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В условиях глобального кризиса перепроизводства такие показатели свидетельствуют, что Беларусь становится экспортным победителем. А в это же время страны еврозоны уже погружаются в техническую рецессию.
Какие подходы в управлении позволили нам показать высокие экономические результаты? И как инициаторов санкций - Европу и США - бьет бумеранг невежества.
Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрики "Простая экономика".В условиях глобального кризиса перепроизводства выходят победителями только те страны, которые умеют правильно договариваться, торговать, экспортируя свои товары и услуги в другие регионы.
Беларусь, несмотря на санкции и давление Запада, смогла нарастить объемы продаж за рубеж и тем самым выйти экспортным победителем.
Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе - апреле этого года вырос до 114 % и составил более 30 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт сельхозпродукции в Россию и Китай за 4 месяца достиг 115 % к уровню прошлого года. Для Беларуси торговля с внешним миром особенно важна. Из 76 млрд долларов валового внутреннего продукта прошлого года 40 млрд - это экспорт.
Беларусь продолжает демонстрировать наиболее высокие показатели внутрисоюзной торговли среди стран СНГ. В 2022 году на государства Содружества пришлось 65 % нашей внешней торговли. Для сравнения, доля взаимной торговли в общем объеме внешней торговли стран Содружества - всего около 15 %. В торговле услугами со странами СНГ мы на 20 % увеличили объемы как по экспорту, так и по импорту. В результате страны СНГ занимают 48 % нашей внешней торговли услугами.
Факт
Хорошие показатели по внешней торговле обеспечили приток валюты в страну. Как следствие - стабильный курс белорусского рубля и нормализация инфляционных процессов.
В мае 2023 года статистика зафиксировала даже дефляцию. Продовольственные товары подешевели почти на 1 % по сравнению с апрелем этого года.Такие результаты в экономике нашей страны стали возможны благодаря тому, что Беларусь в сжатые сроки выстроила антикризисное управление экономикой.
По заявлению премьер-министра Романа Головченко на Евразийском конгрессе, под прямым юридическим действием западных санкций оказалась четверть белорусской экономики. Фактически мы утратили наши традиционные рынки стран соседей. Западные научные прогнозисты выписывали нам не менее чем 20-процентное падение ВВП. Мы адаптировались к новой реальности за 6 месяцев. С августа прошлого года идет восстановление экономики. Антикризисное управление экономикой позволило восстановить логистику, систему расчетов, бесперебойную работу предприятий, наладить импортозамещение и жесткий контроль ценообразования.
Факт
В сжатые сроки Беларусь смогла обеспечить защиту своей экономики и благосостояния своего народа. Западники-санкционеры как раз и рассчитывали подорвать экономическую уверенность белорусов, что могло спровоцировать протесты и конфликты внутри общества.
Благодаря усилиям нашего Президента и правительства мы сейчас живем стабильно и в мире. Чего не скажешь об инициаторах санкций - странах коллективного Запада.
Европа технически уже находится в состоянии рецессии. Так, по данным Евростат, в I квартале этого года в зоне евро впервые зафиксировано падение ВВП в годовом выражении. Известный американский инвестор Джим Роджерс предсказывает рецессию США на 4-5 лет из-за рекордного государственного долга, высокой инфляции и дорогих кредитов.
Как видим, Беларусь на правильной стороне мировой экономики.
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