В Великобритании выпустили 7-килограммовую монету, посвященную Джеймсу Бонду

Королевский монетный двор Великобритании представил золотую монету, посвященную Джеймсу Бонду! 7-килограммовая монета, номиналом 7 тысяч фунтов стерлингов - стала самой крупной из всех, когда-либо изготовленных за 1100-летнюю историю страны. Она является частью коллекции памятных монет и золотых слитков, выпущенной в преддверии выхода на экраны последнего фильма о британском шпионе. На монете выгравирован автомобиль Бонда - Aston Martin, под машиной изображены цифры 007 и пистолет Джеймса. Кроме нее в наборе - монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.