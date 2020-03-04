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В Великобритании выпустили 7-килограммовую монету, посвященную Джеймсу Бонду
Королевский монетный двор Великобритании представил золотую монету, посвященную Джеймсу Бонду! 7-килограммовая монета, номиналом 7 тысяч фунтов стерлингов - стала самой крупной из всех, когда-либо изготовленных за 1100-летнюю историю страны. Она является частью коллекции памятных монет и золотых слитков, выпущенной в преддверии выхода на экраны последнего фильма о британском шпионе. На монете выгравирован автомобиль Бонда - Aston Martin, под машиной изображены цифры 007 и пистолет Джеймса. Кроме нее в наборе - монеты весом в два, один килограмм, а также в пять унций.
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