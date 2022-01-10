В "Великом камне" - 85 резидентов из 15 стран мира, 20 компаний зарегистрировалось в 2021 году

Комфортный инвестиционный климат, поддержка стартапов, создание новых рабочих мест и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. Это лишь часть задач Китайско-белорусского индустриального парка на этот год. В "Великом камне" - уже 85 резидентов из 15 стран мира, в том числе 20 компаний зарегистрировались в прошлом году. Кроме того, 56 зданий, сотни километров дорог и инженерных сетей. "Великое строительство" при этом продолжается.



Развивать в "Великом камне" будут и жилищное строительство: приступят ко второму арендному дому, планируют и возведение коттеджей. Среди перспектив - всесторонняя поддержка субъектов инновационной деятельности.