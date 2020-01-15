В "Великом камне" будут разрабатывать беспилотные автомобили

Один из резидентов парка начнет работу над проектом уже мае, это исследования, испытания и разработка беспилотных авто. Стоит отметить, на начало года в "Великом камне" были зарегистрированы уже 60 резидентов из 15 стран. И ожидается, что к концу года в парке будут зарегистрированы не менее 80 резидентов с объемом заявленных инвестиций в полтора миллиарда долларов.



