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В "Великом камне" будут разрабатывать беспилотные автомобили

Один из резидентов парка начнет работу над проектом уже мае, это исследования, испытания и разработка беспилотных авто. Стоит отметить, на начало года в "Великом камне" были зарегистрированы уже 60 резидентов из 15 стран. И ожидается, что к концу года в парке будут зарегистрированы не менее 80 резидентов с объемом заявленных инвестиций в полтора миллиарда долларов.

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