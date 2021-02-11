В "Великом камне" будут развивать традиционную китайскую медицину

Новое предприятие включит в себя Евразийский центр обмена в области культуры традиционной медицины, центр диагностики и лечения традиционной китайской медициной, а также завод по производству медицинских препаратов против коронавирусной инфекции нового типа. Отметим, сегодня в "Великом камне" зарегистрированы уже 68 резидентов из 14 стран.