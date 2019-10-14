В "Великом камне" будут выпускать двигатели внутреннего сгорания

Плюс еще одно совместное высокотехнологичное предприятие в "Великом камне".



В Китайско-белорусском индустриальном парке открыли завод по производству двигателей внутреннего сгорания "МАЗ-Вейчай". Сегодня прошла церемония официального ввода. До этого здесь выпустили опытно-промышленную партию продукции - ровно тысячу образцов. Стоимость проекта 20 миллионов долларов, 14 из них - инвестиции с китайской стороны. Производственная мощность при односменном режиме работы составит 10 тысяч двигателей в год. При повышении спроса еще можно будет увеличить вдвое.



Следующий этап кооперации - выпуск механических коробок передач. Для этого также создали совместное предприятие - "Фаст-МАЗ". Он может заработать уже через год. Стоимость проекта - 17 миллионов долларов. К слову, к концу 2019 года список работающих предприятий индустриального парка пополнится до 20-ти.