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В "Великом камне" будут выпускать двигатели внутреннего сгорания
Плюс еще одно совместное высокотехнологичное предприятие в "Великом камне".
В Китайско-белорусском индустриальном парке открыли завод по производству двигателей внутреннего сгорания "МАЗ-Вейчай". Сегодня прошла церемония официального ввода. До этого здесь выпустили опытно-промышленную партию продукции - ровно тысячу образцов. Стоимость проекта 20 миллионов долларов, 14 из них - инвестиции с китайской стороны. Производственная мощность при односменном режиме работы составит 10 тысяч двигателей в год. При повышении спроса еще можно будет увеличить вдвое.
Следующий этап кооперации - выпуск механических коробок передач. Для этого также создали совместное предприятие - "Фаст-МАЗ". Он может заработать уже через год. Стоимость проекта - 17 миллионов долларов. К слову, к концу 2019 года список работающих предприятий индустриального парка пополнится до 20-ти.
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