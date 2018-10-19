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В "Великом камне" начал работу новый цех по производству светотехники
Свет для Экономического пояса Шелкового пути! Сегодня в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" начал работу новый цех по производству светотехники. Как отмечено на церемонии торжественного открытия с участием бизнесменов и руководства китайской провинции Гуандун, в перспективе 6 компаний сформируют научно-технический и производственный субпарк оптоэлектроники по выпуску элементов для освещения улиц, офисов и объектов сельского хозяйства. Продукция предназначена как для экспортных рынков, так и для Беларуси.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень": "Это действительно продукция конкурентоспособная и высокотехнологичная. И в этом преимущество этого проекта. Вложение инвестиций в 6 миллионов долларов - это только начало, т. к. планируется потратить еще 7 миллионов долларов на научно-исследовательские разработки. Провинция Гуандун и ее компании - мировые лидеры в этом направлении".
До конца года в "Великом камне" начнется выпуск продукции еще на нескольких производствах. В планах и рост количества резидентов индустриального парка до 40 компаний.
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