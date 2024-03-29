В "Великом камне" новый резидент. Что будет выпускать?

"Великий камень" стал больше еще на одного резидента. Пул компаний пополнил белорусский производитель композитных материалов для высокотехнологичных секторов промышленности, в частности, авиастроения. Продукция предназначена для внутреннего рынка, а также будет поставляться на экспорт в страны Евразийского экономического союза.



Сегодня в парке зарегистрировано 130 резидентов из 14 стран с общим объемом заявленных инвестиций 1,5 млрд долларов.