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В "Великом камне" обсудили сотрудничество регионов Беларуси и Китая
ВКитайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" состоялось третье заседание рабочей группы по межрегиональному торгово-экономическому сотрудничеству комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщает БЕЛТА.
Заседание прошло под председательством заместителя министра экономики Беларуси Юрия Чеботаря и инспектора первого ранга Департамента Евразии Министерства коммерции КНР Лю Цзюня. Стороны обсудили актуальные вопросы межрегионального торгово-экономического взаимодействия двух стран и перспективы его развития. В мероприятии также приняли участие представители отдельных регионов Беларуси и Китая, государственных органов, загранучреждений и предприятий обеих стран.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.
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