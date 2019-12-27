В "Великом камне" озвучили результаты работы в 2019 году

Полмиллиарда долларов привлеченных инвестиций и 60 компаний-резидентов со всего мира. О результатах работы в 2019 году нашим корреспондентам рассказали в Компании по развитию Индустриального парка "Великий камень". Этот год был для Парка довольно успешным. Завершено строительство всей необходимой инженерной инфраструктуры на территории так называемого первого этапа - это 850 гектаров земли. Выпускать двигатели для МАЗов на промышленной территории Парка начала совместная китайско-белорусская компания. Первые новоселы заселились в арендный дом на 156 квартир. В следующем году планируется строительство еще двух жилых домов для работников Парка.



Индустриальный парк "Великий камень" - крупнейший совместный проект Беларуси и Китая. Первые строительные работы на площадке в Смолевичском районе начались в 2015 году. На следующий год запланировано открытие своего железнодорожного терминала.



