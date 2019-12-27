3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В "Великом камне" озвучили результаты работы в 2019 году
Полмиллиарда долларов привлеченных инвестиций и 60 компаний-резидентов со всего мира. О результатах работы в 2019 году нашим корреспондентам рассказали в Компании по развитию Индустриального парка "Великий камень". Этот год был для Парка довольно успешным. Завершено строительство всей необходимой инженерной инфраструктуры на территории так называемого первого этапа - это 850 гектаров земли. Выпускать двигатели для МАЗов на промышленной территории Парка начала совместная китайско-белорусская компания. Первые новоселы заселились в арендный дом на 156 квартир. В следующем году планируется строительство еще двух жилых домов для работников Парка.
Индустриальный парк "Великий камень" - крупнейший совместный проект Беларуси и Китая. Первые строительные работы на площадке в Смолевичском районе начались в 2015 году. На следующий год запланировано открытие своего железнодорожного терминала.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва