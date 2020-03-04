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В "Великом камне" появится центр разработок электротехнологий

Великобритания откроет в Беларуси центр разработок электротехнологий. Новый объект расположится в индустриальном парке "Великий камень". Это предусматривает долгосрочная сделка партнеров с нашим "Белкоммунмашем". Об этом заявлено сегодня на форуме "Белорусско-британский сезон 2020". Инновации в автомобильную промышленность - один из главных акцентов в двустороннем сотрудничестве. Напомним, осенью в Ноттингем отправился первый белорусский электробус с правым рулем. А скоро в Туманном Альбионе появится и сборочное производство нашего высокотехнологичного транспорта. Визит британского бизнеса в Беларусь направлен на развитие новых совместных проектов.

Великобритания - один из крупнейших европейских партнеров Беларуси

В прошлом году совместный товарооборот приблизился к двум с половиной миллиардам долларов, причем продаем мы больше, чем покупаем.

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