В "Великом камне" прописался новый резидент

В индустриальном парке "Великий камень" пополнение. 86-м резидентом стала научно-техническая компания "Бел Самоед Клауд". Это белорусский проект, инициатором которого стал один из крупнейших поставщиков облачных решений в Китае. Новый участник будет развивать цифровые финансовые технологии и системы мобильных платежей. Также в планах создать в Беларуси центр электронной коммерции для того, чтобы оказывать белорусским и китайским компаниям услуги в этой области.