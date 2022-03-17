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В "Великом камне" прописался новый резидент
В индустриальном парке "Великий камень" пополнение. 86-м резидентом стала научно-техническая компания "Бел Самоед Клауд". Это белорусский проект, инициатором которого стал один из крупнейших поставщиков облачных решений в Китае. Новый участник будет развивать цифровые финансовые технологии и системы мобильных платежей. Также в планах создать в Беларуси центр электронной коммерции для того, чтобы оказывать белорусским и китайским компаниям услуги в этой области.
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