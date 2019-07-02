В "Великом камне" прошел форум по региональному сотрудничеству

Доля китайских инвестиций в белорусской экономике в ближайшие годы вырастет как минимум до 10 %. Это троекратный рост зарубежного капитала, вложенный в развитие страны. Об этом было заявлено сегодня на международном форуме, который проводится в рамках инициативы "Пояс и путь". Он объединил представителей более 30 стран, которым интересен опыт создания инновационной производственной площадки под Минском. Приветствие участникам форума направил Президент Беларуси. Глава государства подчеркнул, что наша страна была в числе первых европейских государств, которые откликнулись на призыв Председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в этом глобальном проекте. И он уже дает хорошие результаты. О них наш корреспондент Светлана Лукьянюк, которая работала на форуме.

Главный итог сегодняшнего форума - 11 новых резидентов.

Всего сейчас их в «Великом камне» стало 55. Многие предприятия обещают заработать уже со следующего года. Ведь все производства здесь высокотехнологичные, а значит, должны успевать под запросы рынка, чтобы не потерять его. В конце 2020 года будет построено новое совместное предприятие с МАЗом по выпуску коробок передач. 70 % это инвестиции из КНР, 30 - белорусские. По бизнес-плану, первую продукцию рынку представят уже к началу 2021 и готовы за год собирать до 10 тысяч коробок. Если запросы будут выше, мощности смогут увеличить.

Еще один из новых резидентов готов предложить рынку новую упаковку для косметики из биоматериалов с нанотехнологиями по декорациям. Сегодня эту продукцию активно покупают за рубежом. Причем четверть - европейский страны.

10 лет назад торговля с Китаем: объем инвестиций до 5 миллионов долларов. Сейчас это 350 миллионов прямых

В это трудно поверить, но 10 лет назад торговля с Китаем была на минимальном уровне, объем инвестиций - до 5 миллионов долларов. Сейчас это 350 миллионов прямых. Причем процентов 60 - это резиденты «Великого камня». Поддержка на высшем уровне лидеров двух стран и дальновидный проект - эталон сопряжения Европы и Азии. И это только начало большое пути.

Индустриальный парк в Беларуси называют и точкой роста нашей экономики. Многое из того, что на макете, уже построено, 11 предприятий начали выпуск продукции. И все проекты 5-6 технологического уклада. К концу года этот список пополнится до 18. Товар в основном идет на экспорт.

Чтобы обсудить сделанное и что еще нужно, чтобы «Великий камень» стал привлекательным для инвесторов, собрали форум в Минске. Там еще раз заявили - это площадка международная. Опыт резидентов-новичков открывает двери тем, кто еще год назад только присматривался к налоговым преференциям парка.

На форуме подписали соглашение и по открытию мультимодального терминала.

Эта когда задействован и железнодорожный, и морской, и автотранспорт. Проект более чем на 500 миллионов долларов. Построив предприятие в Беларуси, инвестор быстро попадает и на рынок ЕАЭС, и в тот же Китай по Шелковому пути. Просчитали все выгоды и швейцарцы. Они готовы собирать у нас свои часы.

Также до конца года Беларусь планирует привлечь от Банка развития Китая кредит на 3 с половиной миллиарда юаней. Что касается панда-бондов, то у нас высокая техготовность для выхода на рынок Поднебесной.

Ключевой игрок на рынке финансовых взаимоотношений Беларуси и Китая - Беларусбанк.