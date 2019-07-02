3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В "Великом камне" прошел форум по региональному сотрудничеству
Доля китайских инвестиций в белорусской экономике в ближайшие годы вырастет как минимум до 10 %. Это троекратный рост зарубежного капитала, вложенный в развитие страны. Об этом было заявлено сегодня на международном форуме, который проводится в рамках инициативы "Пояс и путь". Он объединил представителей более 30 стран, которым интересен опыт создания инновационной производственной площадки под Минском. Приветствие участникам форума направил Президент Беларуси. Глава государства подчеркнул, что наша страна была в числе первых европейских государств, которые откликнулись на призыв Председателя КНР Си Цзиньпина участвовать в этом глобальном проекте. И он уже дает хорошие результаты. О них наш корреспондент Светлана Лукьянюк, которая работала на форуме.
Главный итог сегодняшнего форума - 11 новых резидентов.
Всего сейчас их в «Великом камне» стало 55. Многие предприятия обещают заработать уже со следующего года. Ведь все производства здесь высокотехнологичные, а значит, должны успевать под запросы рынка, чтобы не потерять его. В конце 2020 года будет построено новое совместное предприятие с МАЗом по выпуску коробок передач. 70 % это инвестиции из КНР, 30 - белорусские. По бизнес-плану, первую продукцию рынку представят уже к началу 2021 и готовы за год собирать до 10 тысяч коробок. Если запросы будут выше, мощности смогут увеличить.
Еще один из новых резидентов готов предложить рынку новую упаковку для косметики из биоматериалов с нанотехнологиями по декорациям. Сегодня эту продукцию активно покупают за рубежом. Причем четверть - европейский страны.
10 лет назад торговля с Китаем: объем инвестиций до 5 миллионов долларов. Сейчас это 350 миллионов прямых
В это трудно поверить, но 10 лет назад торговля с Китаем была на минимальном уровне, объем инвестиций - до 5 миллионов долларов. Сейчас это 350 миллионов прямых. Причем процентов 60 - это резиденты «Великого камня». Поддержка на высшем уровне лидеров двух стран и дальновидный проект - эталон сопряжения Европы и Азии. И это только начало большое пути.
Индустриальный парк в Беларуси называют и точкой роста нашей экономики. Многое из того, что на макете, уже построено, 11 предприятий начали выпуск продукции. И все проекты 5-6 технологического уклада. К концу года этот список пополнится до 18. Товар в основном идет на экспорт.
Чтобы обсудить сделанное и что еще нужно, чтобы «Великий камень» стал привлекательным для инвесторов, собрали форум в Минске. Там еще раз заявили - это площадка международная. Опыт резидентов-новичков открывает двери тем, кто еще год назад только присматривался к налоговым преференциям парка.
На форуме подписали соглашение и по открытию мультимодального терминала.
Эта когда задействован и железнодорожный, и морской, и автотранспорт. Проект более чем на 500 миллионов долларов. Построив предприятие в Беларуси, инвестор быстро попадает и на рынок ЕАЭС, и в тот же Китай по Шелковому пути. Просчитали все выгоды и швейцарцы. Они готовы собирать у нас свои часы.
Также до конца года Беларусь планирует привлечь от Банка развития Китая кредит на 3 с половиной миллиарда юаней. Что касается панда-бондов, то у нас высокая техготовность для выхода на рынок Поднебесной.
Ключевой игрок на рынке финансовых взаимоотношений Беларуси и Китая - Беларусбанк.
Им уже профинансировано проектов почти на 2 миллиарда долларов за счет средств китайских банков. Сегодня нашим банкам интересен и китайский капитал в их сферу, учитывая рост товарооборота и бизнес-проектов. К концу следующего года Беларусь готова отправлять в КНР товаров более чем на миллиард долларов и на 400 миллионов услуг. А количество резидентов "Великого камня" вырастет как минимум до 85.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов