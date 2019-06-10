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В "Великом камне" пройдет форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь"
500 участников из 20 стран на площадке "Великого камня" соберет первый форум по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы "Пояс и путь". Масштабная встреча должна стать драйвером в привлечении новых резидентов и инвестиций. 30 июня в преддверии крупного события стартует выставка белорусских и китайских товаров и услуг. Ставку делают на технологичные продукты. Демонстрационная площадка заработает накануне первого форума по региональному сотрудничеству в рамках инициативы "Пояс и путь".
С китайской стороны примут участие 105 предприятий разного профиля, с белорусской - 74
Это 12 отраслевых экспозиций, в том числе пищевая промышленность, наука и технологии, машиностроение, образование, телекоммуникации, услуги, энергетика, транспорт, строительство. Форум стартует 2 июля. Его планируют сделать традиционным и проводить каждые два года.
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