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В "Великом камне" создадут инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бизнеса

Новые грани "Великого камня". В китайско-белорусском индустриальном парке создадут инвестиционный фонд поддержки малого и среднего бізнеса, а также венчурных проектов. Как рассказали в администрации парка, уже осенью начнется и строительство еще одного бизнес-центра с просторным конференц-залом и гостиницей. Объем инвестиций - более 90 миллионов рублей. Отметим, сегодня в "Великом камне" зарегистрированы 43 компании-резидента.

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