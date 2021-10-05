В "Великом камне" возводят многофункциональный комплекс

Это будущий центр с гостиницей. В целом этот объект строится в рамках возведения логистического субпарка "Чайна Мерчантс Групп" на территории площадью в 100 гектаров с объемом инвестиций порядка полмиллиарда долларов. Непосредственно данный объект оценивается порядка 50 млн долларов. Это знаковый объект во всех смыслах, как для парка, так и в целом для Беларуси.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"