ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В "Великом камне" возводят многофункциональный комплекс

"Великий камень" продолжает развиваться. В Китайско-Белорусском индустриальном парке ведется строительство важных объектов. Один из основополагающих - многофункциональный комплекс. Он откроется уже в следующем году. Центр предназначен для проведения деловых и выставочных мероприятий, которые будут способствовать укреплению сотрудничества и дадут новый виток развитию парка.

Это будущий центр с гостиницей. В целом этот объект строится в рамках возведения логистического субпарка "Чайна Мерчантс Групп" на территории площадью в 100 гектаров с объемом инвестиций порядка полмиллиарда долларов. Непосредственно данный объект оценивается порядка 50 млн долларов. Это знаковый объект во всех смыслах, как для парка, так и в целом для Беларуси.
Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка"

Еще один крупный строящийся объект в "Великом камне" - центр "Факел". Это будущая платформа для научно-технического сотрудничества и инновационных разработок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все