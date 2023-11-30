В "Великом камне" зарегистрированы два новых резидента

В «Великом камне» снова пополнение. Еще две белорусские компании зарегистрированы на площадке в качестве резидентов. Отмечено, что их проекты импортозамещающего характера, а продукция инновационна для нашей страны. Это проекты по производству оборудования для пищевой промышленности, а также для отопительных систем, которые будут использованы в производственном, коммерческом и жилищном строительстве. Всего в "Великом камне" зарегистрировано 117 компаний из 15 стран.