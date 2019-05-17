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В Витебске проходит экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы"

Талантливых молодых ученых и перспективных специалистов наградили в Витебске во время международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы". Лучших определили в нескольких номинациях.

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В программе второго дня - работа павильонов, конференции, проведение биржи деловых контактов, посещение предприятий северного региона. В Витебск на экономический форум приехали более 400 иностранных участников и представителей дипломатического корпуса двух десятков стран.

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