В Витебской области в ближайшие 5 лет планируют построить 126 современных МТК

Один из приоритетов Беларуси - развитие сельского хозяйства, укрепление продовольственной безопасности страны. Еще одна задача от Президента Беларуси Александра Лукашенко - вывести животноводство во всех регионах на высокотехнологичный уровень. Строительство современных типовых молочнотоварных комплексов - это тренд аграрной экономики. Пока в Витебской области в комфортных и технологичных условиях содержится всего 16 % коров. В ближайшие 5 лет здесь должны построить 126 новых МТК. Уже в работе 13 объектов. Ольга Масловская оценила стратегию развития отрасли.

Каждый день на Поставском молочном заводе перерабатывают 270 т ценного сырья, производят 30 наименований сыра, масло, цельномолочную продукцию. В 2024 году в ассортименте появятся новые позиции. По словам инженера-технолога ОАО "Поставский молочный завод" Натальи Пчелки, на заводе планируют запустить производство творога, поэтому молока понадобится больше.

Сюда стекаются молочные реки со всего Поставского района. Но даже этого не хватает, чтобы загрузить предприятие на 100 %. Завод закупает молоко в соседних областях. А это уже не та экономика. Развивать собственную сырьевую зону - стратегическая задача. В районе идет строительство сразу трех современных молочнотоварных комплексов. Первый подобный объект к концу года заработает в хозяйстве "Кураполье-агро". На его возведении трудятся около 50 строителей и 10 единиц техники.





В современных реалиях в больших объемах можно получать молоко только на молочнотоварных комплексах. На мелких товарных фермах, построенных в 1960-1970-х годах, это просто невозможно. Сергей Потапович, директор ОАО "Кураполье-агро"

Подобные животноводческие объекты - это современный подход к производству молока. На компактной территории в комфортных условиях без привязи содержится дойное стадо и весь шлейф - от телят до взрослых коров.

"Хорошее молоко можно получить с хорошей хозяйственностью, в целом с хорошей слаженной работой. Наше содержание позволяет получать такие результаты. Мы создаем максимально хорошие условия, чтобы не заносить никакие инфекции", - рассказала студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины Диана Мачан.

Будущий ветврач Диана Мачан проходит практику на одном из лучших животноводческих комплексов района. МТК "Волохи" сельхозпредприятия "Хотилы-агро" уже три года. Итоги впечатляют: без малого 10 тыс. кг молока с коровы за год против 6 тыс. кг с тех ферм, которые работают по старинке.





Мы заказали проект, где будем строить молочнотоварную ферму с доильным залом. Со строительством нового объекта мы полностью уйдем от содержания скота с привязью, что увеличит надой. Вячеслав Криштафович, директор ОАО "Хотилы-агро"

Осенью новый МТК заработает в хозяйстве "Новоселки-Лучай". Закупили оборудование. В доильный зал поставят современную установку "Параллель" для одновременного доения 40 буренок. Приобрели молочный танк с холодильным агрегатом для охлаждения молока, поилки. Руководитель отмечает: современные МТК - это не только комфорт животных, но и уход от ручного труда.

"Если на привязи сегодня у нас нагрузка 35-40 коров на оператора, то будет 150 коров минимум на оператора", - отметил директор ОАО "Новоселки-Лучай" Юрий Шимчик.

Каждый день хозяйство сдает переработчику 45 т молока. Новый объект улучшит экономику сельхозпредприятия.

В Витебской области сейчас идет строительство 13 молочнотоварных комплексов, на стадии проекта еще два десятка подобных объектов. За 5 лет в северном регионе планируют возвести 126 МТК с тем, чтобы почти все поголовье буренок содержать в современных условиях.