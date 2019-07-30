В Витебской области внедряют технологию точного земледелия

В помощь аграриям самые современные разработки. Так, в хозяйстве "Мазолово-газ" продолжается цифровизация полей. Установлено программное обеспечение по учету и анализу земель, сельхозтехнику оснащают специальными гаджетами. Цифровые карты отображают рельеф, состав почвы, культуры-предшественники. Электронная база хранит все необходимые для агрономической службы сведения.



Технология точного земледелия позволяет использовать весь потенциал полей и получить максимальный урожай.



