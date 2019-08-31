В Витебской области заготавливают картофель и яблоки

Работа кипит и на полях, и в садах. Пока аграрии собирают урожай картофеля и овощей, садоводы заготавливают яблоки. В Витебской области самые большие сады и картофельные плантации находятся в Толочинском районе. Под второй хлеб отведено 900 гектаров. В следующем году площадь планируют увеличить. Урожай картофеля радует аграриев. На некоторых полях собирают по 600 центнеров с гектара. Марина Романовская расскажет подробнее. На полях вся картофелеуборочная техника. В северном регионе страны именно Толочинский район первым приступает к уборке урожаю. Здесь самые большие в Витебской области картофельные плантации. Первой зреет "гала" - средняя урожайность более 500 центнеров с гектара. За день одна машина делает по 5-6 рейсов от поля до хранилища. В камерах - отборные клубни. Некондиция идет на переработку. Современные хранилища вмещают 24 тысячи тонн. Первую партию нового урожая успели отправить и на экспорт в Россию. По вкусу белорусский картофель также жителям Молдовы, Сербии, Турции и Македонии.





Экспериментировали на полях и с сортами для картофеля фри. В Толочине воздвигают цех, где полуфабрикат будут выпускать в больших объемах.



Работают аграрии и в полях, и в садах. Сейчас время сбора яблок. Это еще один бренд Толочинского района. Под яблоневый сад отведено более 300 гектаров. Почти все сорта - белоруской селекции. Они устойчивы к заморозкам и долго сохраняют товарный вид.



Елена Хаткевич садоводом работает более 10 лет. Говорит, ее профессия позволяет увидеть сочные цвета каждой поры года. Весной очаровывает цветение садов, а осенью восхищение дарит щедрый урожай. Сейчас собирают "коваленковские" яблоки. В скором времени на помощь садоводам приедут студенты.



На линии сортировки льются реки из яблок. Водяная подушка предотвращает повреждение плодов. Далее яблоки проходят через фотозону. Вспышка определяет, в какой ящик попадет фрукт. Урожай упаковывают и на прилавок.



Падалица к покупателю дойдет в виде соков и нектаров. Технологи предприятия разрабатывают новую рецептуру напитка прямого отжима, сахар в котором заменит сладкая груша.