3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В. Воронецкий: Преимущества у того, кто первый создаст условия для развития новых подходов в экономике
Белорусская резолюция "О цифровой экономике" включена в Берлинскую декларацию - итоговый документ 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ранее проект резолюции был поддержан подавляющим большинством делегатов. Как рассказал в интервью нашему телеканалу председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, пришло время обратить внимание на новые экономические реалии, которые требуют перехода в цифровой формат.
А чтобы преодолеть барьеры и сблизить страны на пути к цифровизации международной торговли, государствам ОБСЕ придется гармонизировать стандарты.
Белорусская делегация приняла также участие во встрече группы поддержки Шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Она, к слову, была создана в прошлом году в ходе летней сессии ассамблеи, которую принимал Минск. На весну 2019-го запланировано проведение в белорусской столице международной конференции данной группы. Основной темой форума станет потенциал сотрудничества в регионе, при этом главный акцент будет сделан на возможностях Беларуси - как важного звена в контексте формирования Экономического пояса Шелкового пути.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее