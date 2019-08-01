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В восточных районах страны борются с проблемой полеглости на полях
Активно идет работа не только на полях политических. Насыщенные будни и у наших аграриев. В лидерах - Брестская область. Там сегодня намолотили миллион тонн зерна. Уборку уже завершили полсотни хозяйств региона. А в восточных районах борются с проблемой полеглости. Наши корреспонденты узнали, как сохраняют урожай в непростых условиях.
Издалека может показаться, что поле убрано, но это такое явление, как полеглость. И такая картина - на половине полей хозяйства "Лобчанское". Буря положила стебли, и теперь убрать зерно без потерь - задача трудная.
Это поле выглядит так, будто по нему проехал каток. Стебли практически полностью лежат на земле. Уборку усложняют и дожди. Вчера в Лунинецком районе выпала половина месячной нормы осадков.
Чтобы поле быстрее просыхало от дождя, здесь активно борются с сорняками. Ведь зелень накапливает влагу. А зерно убирают с помощью стеблеподъемников - это специальные насадки на комбайнах. И обязательно по направлению против лежащих колосьев.
Механизатор Николай Некрашевич за рулем комбайна уже больше двадцати лет. Говорит, работать на полях с полеглостью нужно терпеливо и не торопясь.
По словам специалистов, проблема полеглости для хозяйства не новая. Особенно это касается торфяных полей. На минеральных землях стебли немного устойчивее. Агрономы уже пробовали менять схемы посева площадей: вместо зерновых сеяли кукурузу. Результат - тот же.
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