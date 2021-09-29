В выставке "Экспо-2020" в Дубае примут участие более 190 стран

Белорусский павильон на "Экспо-2020" заработает сегодня в тестовом режиме. Он займет площадь свыше 1 400 квадратных метров. При его оформлении использованы новейшие технологии. Напомним, выставку "Экспо-2020" перенесли на год из-за пандемии. Ожидается, что в ней примут участие более 190 стран. Для нас главное - достойно представить экспортный потенциал Беларуси и привлечь в страну инвестиции.