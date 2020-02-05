В Южной Корее частично приостановили сборку автомобилей Hyundai и Kia из-за коронавируса

Компании Hyundai и Kia объявили о приостановке работы некоторых конвейеров из-за нехватки деталей, возникшей на фоне вируса в Китае. Таким образом, работа временно остановится на всех семи южнокорейских заводах Hyundai до 10-11 февраля. Отметим, что у компании есть 10 заводов за границей, в том числе и в России. Компания Kia приостанавливает производство на восьми своих предприятиях в Южной Корее до 9 февраля. Но остаются еще семь заводов за ее пределами. Таким образом производители пытаются сдержать распространение коронавируса.



