В южных регионах Беларуси завершается массовый сев льна

На севере же для него только-только подошли агротехнические сроки. Традиционно самые большие площади этой значимой для Беларуси культуры - в Витебской области. Лен здесь возделывают на 15 000 гектаров. Ставка на отечественные сорта, но по поручению Главы государства, данному минувшей осенью на совещании по развитию льноводческой отрасли, будет проведен эксперимент. Его уже окрестили "битвой сортов": на одном поле при одинаковом уходе в каждой области высадят отечественный и импортный сорта льна, а осенью специалисты сравнят результат и сделают выводы. О лабораториях под открытым небом - Ольга Масловская.



Для кандидата сельскохозяйственных наук Елены Андроник нынешняя посевная - 18-я. Труд ручной, но высоких достижений! Белорусским аграриям ученые Института льна дали не один сорт знаковой культуры.



Это не просто поле, а лаборатория под открытым небом. На таких делянках ученые выводят новые сорта. Здесь уже посеяны гибриды льна масличного. Названия они не имеют - только порядковый номер.



"Илим", "грант", "лада", "веста". Новые сорта хоть и высокопродуктивные, но халатного отношения не терпят. Именно поэтому на севере страны аграрии выжидали, когда отступят ночные заморозки и температура почвы достигнет значений, подходящих капризному льну. Для агрономов ученые даже шпаргалку подготовили. В карманном формате - все технологические хитрости возделывания культуры.



Площадь льняных полей в стране свыше 51 000 гектаров. Больше других выращивает Витебская область: на северные регионы приходится почти треть всех посевов. В этом году отдельные поля станут местом эксперимента. Его уже окрестили "битвой сортов". По распоряжению Главы государства в каждой области на одном участке будут высажены отечественный и импортный сорта льна. Опытное поле под наблюдением агрономов готовит и Ореховский льнозавод.



Результат, который специалисты увидят осенью, позволит снять непрекращающиеся споры: чьи сорта лучше? Вообще на угодьях в три тысячи гектаров льноводы Ореховского завода возделывают долгунец пяти сортов. Поля разбросаны на территории двух районов. Самое дальнее - в пятидесяти километрах от предприятия. Этому есть объяснение.



В день посевные агрегаты проходят 250 гектаров. Проблему нехватки механизаторов решили за счет работников промышленных предприятий Оршанского и Толочинского районов. Завершить сев льна на севере страны планируют до 1 мая.