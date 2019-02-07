В Женеве проходит совещание сторон Конвенции Эспо

Представители Беларуси отметили, что АЭС в Островце строится в строгом соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами нашей страны. Беларусь сделала акцент на том, что недопустимо политическое манипулирование инструментами конвенции. Ведь это может привести к подрыву ее целостности и международного авторитета.