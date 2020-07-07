3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Житковичском лесхозе готовятся к запуску пеллетного завода
Строительство завода по производству топливных гранул в Житковичском лесхозе вышло на финальную стадию. Сегодня специалисты уже занимаются холодным пуском. Ожидается, что первые пеллеты начнут выпускать в ближайшие дни. Мощность завода около 1800 тонн продукции в месяц. Весь товар экспортоориентирован. Новый завод - это не только валютная выручка для предприятия, еще и новые рабочие места. Трудоустроено 11 человек. Кроме того, завод поможет избавиться от отходов лесопиления, а также неликвидной древесины.
Отметим, по поручению Главы государства в стране построены 6 таких заводов. 4 приступили к выпуску продукции. Сколько пеллетные производства принесут валютной выручки стране и когда предприятия заработают на полную мощность, разберемся в очередной серии проекта АТН "На контроле Президента" в эту среду сразу после "Панорамы".
Президент
Все
Лукашенко об ЛГБТ в Грузии: Да не примут это грузины, они всю жизнь на женщин смотрели, с пеленок
Что Лукашенко ответил чиновнику США на запугивания в переписке
Президент Беларуси рассказал, где находится ключ к решению проблем в сфере безопасности
Лукашенко рассказал, что необходимо, чтобы избежать тотальной милитаризации планеты
Политика
Все
Общество
Все
КГК открыл горячую линию по вопросам сроков осуществления землеустроительных работ
Коротченко: Авторитет Беларуси и Лукашенко придает дополнительный вес конференции по безопасности
Справедливость и равенство в образовании - 31 октября "На контроле Президента"
Пономарева: Беларусь и Россия - ядра притяжения в Евразии
В мире
Все
Табачный гигант Philip Morris закрывает завод в Германии
КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Токио, Вашингтон и Сеул осудили
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов