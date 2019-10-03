В Житомире стартует Форум регионов Беларуси и Украины

Сегодня открывается ІІ Форум регионов Беларуси и Украины. На два дня Житомир станет уникальной площадкой для поиска новых партнеров. Представители сотен предприятий двух стран закрепят договоренности взаимовыгодными контрактами. Большая ставка - на наших промышленных гигантов. На выставке на Соборной площади представят около четырех десятков единиц техники, в том числе и образцы совместной сборки. С ними можно будет выйти на рынки третьих стран.



Кооперация в промышленности поможет значительно нарастить товарооборот двух стран. Цель - 8 миллиардов долларов. Традиционно ставка на нефтехимию - за счет нее у нас положительное сальдо, строительство, прежде всего дорожное, и высокие технологии.



Формат Форума регионов доказал свою эффективность год назад, тогда пилотная встреча прошла в Гомеле. Предварительные суммы контрактов оценивали в сто миллионов долларов. По прогнозам, итоговая цифра в этом году может вырасти в четыре раза.