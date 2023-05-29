В Жлобинском районе реализуют импортозамещающий проект по выпуску огнеупорных материалов: как бизнесмен инвестировал в развитие своей малой родины

В Жлобинском районе работает единственное в Беларуси производство по выпуску огнеупорных изделий. Их широко применяют в металлургии, стекловарении, машиностроении. Продукция незаменимая и очень востребованная. Что еще примечательно, мини-производство основал местный бизнесмен. Он вернулся на родину, чтобы возродить городской поселок Стрешин. О настоящем и будущем импортозамещающего проекта рассказала Наталья Игнатенко.

Надежные, экологически чистые и востребованные. Более 60 видов высокотехнологичных изделий, которые покупает десяток промышленных гигантов (и не только белорусских). Инновационные материалы охотно покупают российские и казахские производители. Есть опыт работы с Германией и Украиной.

Сверхпрочные изделия используются на аварийно-опасных участках. Чтобы не причинить вред человеку, они должны выдерживать запредельные температуры. Отсюда строжайший контроль на всех этапах производства.





Рецептура огнеупорного материала подбирается досконально. Основа всего - оксиды металлов и вяжущие вещества. Готовое изделие должно выдержать около 2 тыс. градусов. В специальной печи материал обжигается поэтапно четверо суток.

Фасованный огнеупорный материал похож на кирпич размером с книгу и весом около 4 кг. Его рабочая температура равна 1850 градусам. Именно поэтому материал используют в самых экстремальных условиях.

Развитие малых населенных пунктов - государственный приоритет. Чтобы глубинка возрождалась, нужно давать людям возможность зарабатывать. Евгений Лемешевский переехал в Гомельскую область из Брестской. Заинтересовали большие перспективы. Всего на предприятии создано 10 новых рабочих мест.

Прийти сюда работать - это мое лучшее решение. Лес, воздух, очень интересная работа. Я считаю, что городской поселок намного лучше города, так как я строю свой дом, живу, отдыхаю. Тут у нас есть и школы, и сады. Евгений Лемешевский, формовщик огнеупорных изделий предприятия по выпуску огнеупорных материалов

На Белорусском металлургическом заводе охотно используют ноу-хау отечественного производителя. Через специальное отверстие сталеплавильного ковша сливается содержимое высочайших температур. Так называемый ковшевой стакан исключает деформации. Уже прошел год, как жлобинские металлурги перешли с российских аналогов на отечественные огнеупоры.