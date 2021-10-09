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В Жодино состоялся 10-й форум городов-побратимов Беларуси и России
Тракторы "Беларус" - для Московской области и карьерные самосвалы "БелАЗ" для Сибири, а обратно к нам - технологии, нефть и комплектующие. В Жодино накануне прошла десятая встреча городов-побратимов Беларуси и России. Так, на форуме дополнительное соглашение о торгово-экономическом и промышленном сотрудничестве подписал наш Гродно и его побратим - город Ухта (Республика Коми). А в целом география участников широкая - Калуга, Грозный, Новороссийск, Заславль, Могилев, Брест - всего 52 города двух стран. Как подчеркнули на встрече, в условиях давления со стороны Запада нашим ответом уже являются прочные кооперационные связи и новые проекты между предприятиями.
Открылся форум городов-побратимов митингом у монумента в честь Матери-патриотки. Его посвятили Году народного единства. А затем из центра Жодино стартовали легкоатлетический и автомобильный пробеги.
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