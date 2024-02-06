ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

В Зимбабве ожидают поставку 4 тыс. единиц сельхозтехники белорусского производства

В Зимбабве ожидают поставку 4 тысяч единиц сельхозтехники белорусского производства. Об этом сообщают СМИ в Хараре.

За последние три года это африканское государство получило из Беларуси не менее 2 тыс. высокотехнологичных тракторов, 80 комбайнов и другой техники, предназначенной для модернизации аграрной отрасли и повышения производительности. Очередной этап механизации сельского хозяйства в стране стартовал с этого года.

Еще один важный момент - создание в Хараре компании по обслуживанию оборудования. Белорусские инженеры обучают местных ремонту, и эксплуатации этих машин. Что значительно повышает спрос.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все