В Зимбабве ожидают поставку 4 тыс. единиц сельхозтехники белорусского производства

В Зимбабве ожидают поставку 4 тысяч единиц сельхозтехники белорусского производства. Об этом сообщают СМИ в Хараре.

За последние три года это африканское государство получило из Беларуси не менее 2 тыс. высокотехнологичных тракторов, 80 комбайнов и другой техники, предназначенной для модернизации аграрной отрасли и повышения производительности. Очередной этап механизации сельского хозяйства в стране стартовал с этого года.