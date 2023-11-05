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В Зимбабве собран рекордный урожай благодаря сельскохозяйственной технике из Беларуси
Зимбабве в этом году ожидает рекордный урожай. Убирать зерно на полях помогают белорусские комбайны, сообщает издание The Sunday Mail.
В стране уже собрано 411,8 тыс. т зерна с более чем 77,1 тыс. га. Это составляет 86 % от общей площади в 90,1 тыс. га, что также является рекордом по засеванию. Ожидается, что общий урожай зерна превысит 440 тыс. т.
По словам представителя Министерства земель, сельского хозяйства, рыболовства, водных ресурсов и развития сельских поселений Зимбабве, сбор пшеницы практически завершен по всей стране. Чтобы быстрее собрать урожай до начала сезона дождей, правительство развернуло 249 новейших белорусских комбайнов. Флагманский зерноуборочный комбайн GS12 обрабатывает как минимум 40 га в день.
Использование усовершенствованной сельскохозяйственной техники из Беларуси сделало уборочную беспроблемной, подчеркнул представитель министерства. Он добавил, что закупка белорусской техники помогла улучшить сбор урожая и принеслауспех уборочной этого года.
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