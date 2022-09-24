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Вадим Маханько: Белорусский картофель не заместить никакой импортной продукцией
Гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству Вадим Маханько в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в центре изначально создавали свой уникальный продукт, который никакой импортной продукцией не заместить.
"Еще в Советском Союзе выращивались только советские сорта картофеля и обходились абсолютно без импортной продукции. 25 % занимали белорусские сорта картофеля. Это тысячи и сотни тысяч гектаров. Нам есть чем гордиться и есть к чему стремиться в условиях современной рыночной экономики", - сказал Гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству.
Маханько отметил, что на сегодняшний день от 65 до 75 % посадок в сельском хозяйстве Беларуси - отечественные сорта картофеля.
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