Вадим Маханько: Белорусский картофель не заместить никакой импортной продукцией

Гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству Вадим Маханько в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в центре изначально создавали свой уникальный продукт, который никакой импортной продукцией не заместить.



"Еще в Советском Союзе выращивались только советские сорта картофеля и обходились абсолютно без импортной продукции. 25 % занимали белорусские сорта картофеля. Это тысячи и сотни тысяч гектаров. Нам есть чем гордиться и есть к чему стремиться в условиях современной рыночной экономики", - сказал Гендиректор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и овощеводству.



Маханько отметил, что на сегодняшний день от 65 до 75 % посадок в сельском хозяйстве Беларуси - отечественные сорта картофеля.