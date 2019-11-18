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Валовой внутренний продукт Беларуси в январе - октябре составил 109,3 млрд руб.
Рост экономики Беларуси ускорился. Валовой внутренний продукт Беларуси в январе - октябре составил в текущих ценах 109,3 млрд рублей. Это на 1,1 % больше, чем в январе - октябре 2018 года, говорится в сообщении Белстата. Напомним, в 2018 году ВВП Беларуси вырос на 3 % (при прогнозе в 3,5 %), в 2017 было 2,4 %. Правительство в целевом проекте макропрогноза на 2019 год ожидает роста на уровне 4 %.
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